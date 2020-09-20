Тренер «Локомотива» высказался о возможном переходе Манджукича

https://static.news.ru/photo/01545924-fb72-11ea-be16-fa163e074e61_660.jpg Марко Николич Фото: Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Марко Николич прокомментировал победу над «Тамбовом» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги со счётом 1:0.

Это был психологически тяжёлый матч. Я был очень доволен, как мы агрессивно начали играть первые 20 минут. А потом устали, пропустили много моментов. Самое важное — заработанные три очка. Соперник имел не много моментов для того, чтобы отыграться. Мы продолжаем работу, у нас нет лидеров, как в прошлом сезоне — Фарфана, Лёши Миранчука. Но мы продолжаем двигаться вперёд шаг за шагом, — сказал Николич на послематчевой пресс-конференции.

Сербский специалист также отреагировал на слухи о переходе Марио Манджукича в состав «красно-зелёных».

Если можно усилить команду, это хорошо. Чтобы усилить нас, нужно два — три игрока, потому что дальше будет нелегко — матчи каждые три дня, и нам нужна большая команда, — добавил он.

Ранее «Локомотив» победил «Тамбов» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч закончился со счётом 1:0.

Как писал NEWS.ru, главный тренер футбольного клуба «Тамбов» Сергей Первушин объяснил поражение московскому «Локомотиву».