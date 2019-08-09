Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Уралом» со счётом 4:0 в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Мне очень понравился матч, нашим болельщикам, я думаю, тоже. Игроки очень ответственно подошли. С «Уралом» всегда игры идут очень тяжело. В этот раз удалось четыре мяча, могли забить ещё. На...