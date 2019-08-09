Главный тренер футбольного клуба «Урал» Дмитрий Парфёнов прокомментировал разгромное поражение в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) московскому «Локомотиву» со счётом 0:4.
«Локомотив» поздравляем, нам надо работать и исправлять то, что сегодня было. Матч начался достаточно уверенно, простой гол был первый, второй. Таких ошибок соперник не прощает, — передаёт слова Парфенова корреспондент News.ru.
Ранее News.ru писал, что наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что с «Уралом» всегда тяжело играть.