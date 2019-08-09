https://static.news.ru/photo/041c6118-bc50-11e9-a8e7-fa163e074e61_660.jpg Юрий Сёмин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Уралом» со счётом 4:0 в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Мне очень понравился матч, нашим болельщикам, я думаю, тоже. Игроки очень ответственно подошли. С «Уралом» всегда игры идут очень тяжело. В этот раз удалось четыре мяча, могли забить ещё. На мой взгляд, выдался хороший матч, — передаёт слова Сёмина корреспондент News.ru.

Кроме того, наставник добавил, что не верит в сказки по переходу Рибери.

Жду ли я Рибери? Вы верите в сказки? Я — нет, — заключил он.

Джорджевич успешно прошёл медицинское обследование для «Локомотива», писал News.ru.