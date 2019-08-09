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Чемпион UFC в тяжёлом весе американец Даниэль Кормье рассказал, в чём секрет борца Нурмагомедова.

По его словам, успех Хабиба — обладателя титула UFC в лёгком весе — заключается в преданности семье, вере, команде и самому себе. Хабиб — просто самый трудолюбивый. Он пришёл совсем...