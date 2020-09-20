Тренер ФК «Тамбов» объяснил поражение в матче с «Локомотивом»

Уровень мастерства соперника и сопротивление не давали нашему центру двигаться вперёд. Хотя не скажу, что у нас слабая центральная зона. Нам не хватало передач, будем разбираться и тренировать эти моменты. «Локомотив», на всякий случай, в Лиге чемпионов выступает. Нам сложно противостоять таким соперникам. Нельзя было давать «железнодорожникам» активность. Мы пытались их где-то останавливать, — сказал Первушин на послематчевой пресс-конференции.