Тренер ФК «Тамбов» объяснил поражение в матче с «Локомотивом»

Главный тренер футбольного клуба «Тамбов» Сергей Первушин прокомментировал поражение московскому «Локомотиву» со счётом 0:1 в матче восьмого тура Российской премьер-лиги.
Уровень мастерства соперника и сопротивление не давали нашему центру двигаться вперёд. Хотя не скажу, что у нас слабая центральная зона. Нам не хватало передач, будем разбираться и тренировать эти моменты. «Локомотив», на всякий случай, в Лиге чемпионов выступает. Нам сложно противостоять таким соперникам. Нельзя было давать «железнодорожникам» активность. Мы пытались их где-то останавливать, — сказал Первушин на послематчевой пресс-конференции.
Ранее «Локомотив» победил «Тамбов» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч закончился со счётом 1:0.
Как писал NEWS.ru, двумя днями ранее «Химки» играли в матче восьмого тура РПЛ на выезде против «Краснодара». Матч закончился с катастрофическим для «гостей» счётом — «красно-чёрные» уступили 2:7.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен