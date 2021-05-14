Тренер «Динамо» подвёл итоги сезона

Игра в первом тайме нас не вполне устраивала. Горд победой, которую мы добыли. Нам удалось перевернуть игру, уступая в счёте. Рад, что завершили чемпионат с 50 очками — больше, 52, удавалось только раз за последние 10-11 лет. Мы заложили хороший фундамент, который можем использовать для себя. В перерыве потребовали у команды играть быстрее. Мы уделяли этому внимание не теориях. По тактике кардинально ничего не меняли. Просили при потере мяча сразу вступать в отбор и после этого переходить в атаки через вертикальные передачи, нам удалось и это, — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.