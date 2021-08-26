Тренер «Антверпена» пришёл голым на послематчевую пресс-конференцию

Тренер бельгийского футбольного клуба «Антверпен» датчанин Брайан Приске Петерсен разделся догола перед выходом на пресс-конференцию после победы его клуба над кипрской «Омонией» и выходом в групповой турнир Лиги Европы. Об этом сообщил клуб на своей странице в Twitter.

Лишь нижнюю часть тела он прикрыл полотенцем. Кроме того, Петерсен решил оставить часы и кольцо.

Ранее тренер пообещал своим игрокам, что в случае выхода в групповую стадию Лиги Европы он выйдет на пресс-конференцию без одежды, и в итоге был вынужден сдержать обещание. Двухматчевое противостояние «Антверпена» и «Омонии» получилось крайне упорным и завершилось в серии пенальти со счётом 3:2 в пользу бельгийского клуба.

Как сообщалось ранее, футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 сыграет в группе H с английским «Челси», итальянским «Ювентусом» и шведским «Мальмё».