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Главный тренер женского гандбольного клуба «Кубань» и экс-наставник женской сборной России Евгений Трефилов рассказал, смогут ли подопечные Станислава Черчесова удачно выступить на чемпионате Европы по футболу.

Он достаточно жёсткий человек. Если Черчесов увидит в глазах этих ребят желание сражаться, я думаю, всё будет нормально. Там есть лидеры, тот же Артём Дзюба, например, ещё пару человек, которые могут за собой повести, — сказал Трефилов корреспонденту NEWS.ru.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах мира. Такое решение было связано с 60-летием соревнований.

С полным интервью Евгения Трефилова можно ознакомиться на сайте NEWS.ru в разделе «Спорт».