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Трансферная стоимость Роналду подешевела на 10 млн евро

14:21, 25 декабря 2021
Трансферная стоимость Роналду подешевела на 10 млн евро Криштиану Роналду Фото: Andrew Yates via imago-images.de/Global Look Press
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Трансферная стоимость португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стала меньше на 10 млн евро, сообщил портал Transfermarkt, обновивший профиль спортсмена, страница доступна на сайте. На данный момент за переход игрока в другой клуб будет заплачено 35 млн евро.

В июне стоимость Роналду оценивалась в 45 миллионов евро, однако на данный момент эксперты портала заново рассчитали трансферную стоимость 36-летнего португальца, она составила 35 млн евро. Таким образом, Роналду стал дешевле на десять миллионов.

Максимального значения оценка трансферной стоимости форварда достигала в 2015-м, а также в 2018 году, тогда она составила 120 миллионов евро. В этот период Роналду представлял мадридский «Реал».

В «Манчестер Юнайтед» Роналду возвратился в начале нынешнего сезона, он уже провёл в составе команды 12 матчей во всех турнирах. Всего в них он забил девять мячей и сделал одну голевую передачу.

Футболист ранее уже выступал за «красных дьяволов» — в период с 2003 по 2009 год. После чего Роналду перешёл в мадридский «Реал», а в 2018-м — в туринский «Ювентус»

Ранее сообщалось, что прокуратура Турина намерена провести допрос Роналду по делу о ложной финансовой отчётности итальянского «Ювентуса». Следствие полагает, что клуб мог платить португальцу зарплату во время локдауна, не отражая это в документах.

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