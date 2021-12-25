Трансферная стоимость Роналду подешевела на 10 млн евро

Трансферная стоимость португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стала меньше на 10 млн евро, сообщил портал Transfermarkt, обновивший профиль спортсмена, страница доступна на сайте. На данный момент за переход игрока в другой клуб будет заплачено 35 млн евро.

В июне стоимость Роналду оценивалась в 45 миллионов евро, однако на данный момент эксперты портала заново рассчитали трансферную стоимость 36-летнего португальца, она составила 35 млн евро. Таким образом, Роналду стал дешевле на десять миллионов.

Максимального значения оценка трансферной стоимости форварда достигала в 2015-м, а также в 2018 году, тогда она составила 120 миллионов евро. В этот период Роналду представлял мадридский «Реал».

В «Манчестер Юнайтед» Роналду возвратился в начале нынешнего сезона, он уже провёл в составе команды 12 матчей во всех турнирах. Всего в них он забил девять мячей и сделал одну голевую передачу.

Футболист ранее уже выступал за «красных дьяволов» — в период с 2003 по 2009 год. После чего Роналду перешёл в мадридский «Реал», а в 2018-м — в туринский «Ювентус»

Ранее сообщалось, что прокуратура Турина намерена провести допрос Роналду по делу о ложной финансовой отчётности итальянского «Ювентуса». Следствие полагает, что клуб мог платить португальцу зарплату во время локдауна, не отражая это в документах.