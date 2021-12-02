Прокуратура Турина допросит Роналду по делу о сокрытии выплат

Прокуратура Турина намерена провести допрос форварда английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по делу о ложной финансовой отчётности итальянского «Ювентуса». По информации La Gazzetta dello Sport, следствие полагает, что клуб мог платить португальцу зарплату во время локдауна, не отражая это в документах.

Отмечается, что по делу о ложной финансовой отчётности «Ювентуса» проходят президент клуба Андреа Аньелли, вице-президент и легенда команды Павел Недвед, а также бывший управляющий директор Фабио Паратичи, в настоящее время работающий в английском «Тоттенхэме».

Сообщается, что Роналду не находится под следствием, однако данные о его финансовых взаимоотношениях с клубом являются важной частью расследования.

Роналду известен по выступлениям за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед» и испанский «Реал». Состав «Ювентуса» он пополнил летом 2018 года. За туринскую команду провёл 134 матча, в которых забил 101 мяч и записал на свой счёт 22 результативные передачи.

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