Виталий Ботнарь Виталий Ботнарь Фото: FCTorpedoMoscow/facebook.com

Футбольный клуб «Торпедо» подписал голкипера «Локомотива» Виталия Ботнаря.

Контракт с 18-летним вратарём рассчитано до 31 мая 2022 года. Детали соглашения не разглашаются.

Думаю, для меня это будет бесценный опыт, и я постараюсь справиться с переходом во взрослый футбол, потому что в России с этим есть определенные проблемы, — приводит слова Ботнаря официальный сайт «Торпедо».

18-летний футболист перешёл в «Локомотив» 22 февраля 2018 года. В текущем сезоне молодёжного первенства России сыграл 10 игр (девять в стартовом составе) Является вратарём юношеской сборной России по футболу до 19 лет.

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин подписал новый пятилетний контракт, детали соглашения не разглашаются, ранее писал NEWS.ru.

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