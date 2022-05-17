Относительно новое ток-шоу «Есть тема!», выходящее на телеканале «Матч ТВ» по будням, продолжает будоражить поклонников спорта в России. В последнем выпуске там умудрились выдать неизвестного мужчину за Артёма Дзюбу, после чего каналу пришлось извиняться. Рассказываем подробнее о случившемся, а также о том, чем до этого успело прославиться шоу.
Позвони мне, позвони
Свежая «Есть тема!» вышла в эфир в понедельник, 16 мая. На этот раз передача была очень близка непосредственно к спорту. Несколько экспертов во главе с ведущим Антоном Анисимовым принялись обсуждать последний тур Российской премьер-лиги (РПЛ), его центральную встречу «Спартак» — «Зенит», а также возможный вылет «Рубина».
Дошло дело и до персоны Артёма Дзюбы, которого активно сватают в разные европейские и российские клубы. Тут Анисимов решил прямо со своего мобильного телефона набрать непосредственно первоисточнику и поговорить с ним в прямом эфире. Перед этим ведущий пытался уточнить у главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова, тот ли номер он набирает, однако специалист лишь развёл руками, сказав, что не знает телефон игрока.
Анисимов всё же позвонил, спустя несколько гудков ответил мужской голос. Журналист спросил игрока о будущем, на что тот ответил, что оно будет светлым и прекрасным. На уточняющий вопрос о том, в каком клубе ждать Дзюбу, ответ был шуточным. «В клубе по боям без правил», — заключил голос.
Удивительно, но абсолютно никого из присутствующих в студии разговор не смутил, хотя голос отвечавшего на вопросы был максимально непохожим на голос Дзюбы. Всё-таки это один из главных футболистов в стране, который очень часто даёт интервью на камеру. Тот, кто хоть немного интересуется футболом, должен легко узнать тембр голоса форварда «Зенита».
Однако ведущий и гости программы продолжили спокойно обсуждать фейковое интервью, перешли к другим темам, а опомнился Анисимов ближе к концу передачи. Судя по всему, редакторы почуяли неладное, провели проверку и подсказали журналисту, что под видом Дзюбы он говорил в эфире не пойми с кем.
Наши люди, агенты, провели расследование и выяснили, что Дзюба поменял номер телефона. Он постоянно это делает. Как я понимаю, всё-таки с нами разговаривал не Дзюба, а другой человек, который выдал за Артёма неверную информацию, — сказал Анисимов.
Понять, простить
Новость о конфузе телевизионщиков максимально быстро разлетелась по СМИ. Всё-таки разговоры с самозванцами, выдающиеся за эксклюзив, случаются на федеральном ТВ крайне редко. Если вообще такое когда-то было.
«Спорт-Экспресс» оперативно выдал инсайд о реакции на произошедшее самого игрока и «Зенита». Она оказалась предсказуемо негативной: и Дзюба, и сине-бело-голубые расценили произошедшее как личное оскорбление. Журналисты анонсировали и то, что «Матч ТВ» придётся приносить извинения.
Эта информация очень скоро подтвердилась, а отдуваться пришлось генеральному продюсеру «Матч ТВ» Александру Тащину, который опубликовал извинения в своём Telegram-канале.
Хочу принести извинения Артёму, ФК «Зенит» и всем зрителям, кто был дезинформирован во время сегодняшнего эфира. Мы провели внутреннее расследование и сделали соответствующие организационные выводы, которые, однако, не считаем нужным выносить на публику, — заявил руководитель канала.
Территория безумия
Анисимов не первый раз становится фигурантом скандала, за несколько месяцев в качестве ведущего ток шоу «Есть тема!» его высказывания как минимум два раза вызывали огромный резонанс. В марте журналист эмоционально обратился к сборной Польши по футболу во время передачи, посвящённой отстранению от международных турниров россиян.
Хочу от себя сказать, не от лица канала, а конкретно от себя. Сборной Польши, и Роберту Левандовскому в том числе, я желаю крупнейшего провала на чемпионате мира. Ребята, «удачи» вам, вы мерзкие твари, — заявил Анисимов.
Спустя несколько недель на канале появился выпуск, посвящённый ролику блогера Евгения Савина, где экс-футболист пообщался с действующими игроками сборной Украины о текущих событиях в их стране. Там не только Анисимов, но и приглашённые гости упражнялись в оскорблениях Савина, а сам ведущий посетовал на то, что не может прямо сейчас плюнуть блогеру в лицо.
На «Матч ТВ» же экстравагантным ведущим, кажется, довольны. После резонансных высказываний Анисимова на его защиту вставал не только Тащин, но и заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки. Судя по всему, цитируемость и охваты на современном «Матч ТВ» для боссов канала гораздо важнее содержания.