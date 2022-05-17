Телефонное лево: как «Матч ТВ» оскандалился из-за беседы с фейковым Дзюбой Разговор с неизвестным мужчиной выдали за интервью с футболистом, каналу пришлось извиняться

Артём Дзюба / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Относительно новое ток-шоу «Есть тема!», выходящее на телеканале «Матч ТВ» по будням, продолжает будоражить поклонников спорта в России. В последнем выпуске там умудрились выдать неизвестного мужчину за Артёма Дзюбу, после чего каналу пришлось извиняться. Рассказываем подробнее о случившемся, а также о том, чем до этого успело прославиться шоу.

Позвони мне, позвони

Свежая «Есть тема!» вышла в эфир в понедельник, 16 мая. На этот раз передача была очень близка непосредственно к спорту. Несколько экспертов во главе с ведущим Антоном Анисимовым принялись обсуждать последний тур Российской премьер-лиги (РПЛ), его центральную встречу «Спартак» — «Зенит», а также возможный вылет «Рубина».

Дошло дело и до персоны Артёма Дзюбы, которого активно сватают в разные европейские и российские клубы. Тут Анисимов решил прямо со своего мобильного телефона набрать непосредственно первоисточнику и поговорить с ним в прямом эфире. Перед этим ведущий пытался уточнить у главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова, тот ли номер он набирает, однако специалист лишь развёл руками, сказав, что не знает телефон игрока.

Артём Соболев/NEWS.ru

Анисимов всё же позвонил, спустя несколько гудков ответил мужской голос. Журналист спросил игрока о будущем, на что тот ответил, что оно будет светлым и прекрасным. На уточняющий вопрос о том, в каком клубе ждать Дзюбу, ответ был шуточным. «В клубе по боям без правил», — заключил голос.

Удивительно, но абсолютно никого из присутствующих в студии разговор не смутил, хотя голос отвечавшего на вопросы был максимально непохожим на голос Дзюбы. Всё-таки это один из главных футболистов в стране, который очень часто даёт интервью на камеру. Тот, кто хоть немного интересуется футболом, должен легко узнать тембр голоса форварда «Зенита».

Однако ведущий и гости программы продолжили спокойно обсуждать фейковое интервью, перешли к другим темам, а опомнился Анисимов ближе к концу передачи. Судя по всему, редакторы почуяли неладное, провели проверку и подсказали журналисту, что под видом Дзюбы он говорил в эфире не пойми с кем.

Наши люди, агенты, провели расследование и выяснили, что Дзюба поменял номер телефона. Он постоянно это делает. Как я понимаю, всё-таки с нами разговаривал не Дзюба, а другой человек, который выдал за Артёма неверную информацию, — сказал Анисимов.

Понять, простить

Новость о конфузе телевизионщиков максимально быстро разлетелась по СМИ. Всё-таки разговоры с самозванцами, выдающиеся за эксклюзив, случаются на федеральном ТВ крайне редко. Если вообще такое когда-то было.

«Спорт-Экспресс» оперативно выдал инсайд о реакции на произошедшее самого игрока и «Зенита». Она оказалась предсказуемо негативной: и Дзюба, и сине-бело-голубые расценили произошедшее как личное оскорбление. Журналисты анонсировали и то, что «Матч ТВ» придётся приносить извинения.

Эта информация очень скоро подтвердилась, а отдуваться пришлось генеральному продюсеру «Матч ТВ» Александру Тащину, который опубликовал извинения в своём Telegram-канале.

Хочу принести извинения Артёму, ФК «Зенит» и всем зрителям, кто был дезинформирован во время сегодняшнего эфира. Мы провели внутреннее расследование и сделали соответствующие организационные выводы, которые, однако, не считаем нужным выносить на публику, — заявил руководитель канала.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Территория безумия

Анисимов не первый раз становится фигурантом скандала, за несколько месяцев в качестве ведущего ток шоу «Есть тема!» его высказывания как минимум два раза вызывали огромный резонанс. В марте журналист эмоционально обратился к сборной Польши по футболу во время передачи, посвящённой отстранению от международных турниров россиян.

Хочу от себя сказать, не от лица канала, а конкретно от себя. Сборной Польши, и Роберту Левандовскому в том числе, я желаю крупнейшего провала на чемпионате мира. Ребята, «удачи» вам, вы мерзкие твари, — заявил Анисимов.

Спустя несколько недель на канале появился выпуск, посвящённый ролику блогера Евгения Савина, где экс-футболист пообщался с действующими игроками сборной Украины о текущих событиях в их стране. Там не только Анисимов, но и приглашённые гости упражнялись в оскорблениях Савина, а сам ведущий посетовал на то, что не может прямо сейчас плюнуть блогеру в лицо.

На «Матч ТВ» же экстравагантным ведущим, кажется, довольны. После резонансных высказываний Анисимова на его защиту вставал не только Тащин, но и заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки. Судя по всему, цитируемость и охваты на современном «Матч ТВ» для боссов канала гораздо важнее содержания.