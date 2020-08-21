Тедеско вернётся к руководству «Спартаком» в матче с «Локомотивом»

https://static.news.ru/photo/fc95ffce-e491-11ea-b2ca-fa163e074e61_660.jpg Доменико Тедеско Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер ФК «Спартак» 34-летний Доменико Тедеско вернётся к руководству командой в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги против «Локомотива».

С большой долей вероятности будет завтра на матче, — рассказал журналистам ТАСС глава департамента по коммуникациям клуба Антон Фетисов.

Игра между командами состоится на стадионе «Открытие-Арена» в 19:00 по мск. «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы, «Локомотив» — на третьей.

Тедеско пропустил два матча из-за ангины. Командой руководил его ассистент Андреас Хинкиль. Последним клубом немецкого тренера до «Спартака» был «Шальке 04», у руля которого он был с 2017-го по 2019 год.

NEWS.ru писал, что бывший игрок «Спартака» Ивелин Попов перейдёт из «Ростова» в «Сочи» в обмен на форварда сборной России Дмитрия Полоза.