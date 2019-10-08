Фото: Ina Fassbender/Global Look Press

Немецко-итальянский тренер Доменико Тедеско не стал подписывать контракт с московским футбольным клубом «Спартак» и вернулся в Германию.

По информации журналиста Bild Марка Сикмана, Тедеско вернулся в Германию без контракта и каких-либо обязательств перед «Спартаком».

Возможно, Тедеско подпишет контракт со «Спартаком», но, возможно, всё отменится, потому что у него все еще есть контракт с «Шальке», — написал Зикманн в Twitter.

Тедеско был главным тренером «Шальке-04» с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/18 клуб под его руководством занял второе месте в Бундеслиге. В марте 2019 года специалиста уволили после разгромного поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:7), однако контракт не был разорван.

Ранее СМИ сообщали, что Тедеско подпишет контракт со «Спартаком» 7 октября, писал News.ru.

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