https://static.news.ru/photo/c288a236-e9ca-11e9-a3a6-fa163e074e61_660.jpgФото: Ina Fassbender/Global Look Press
Немецко-итальянский тренер Доменико Тедеско не стал подписывать контракт с московским футбольным клубом «Спартак» и вернулся в Германию.
По информации журналиста Bild Марка Сикмана, Тедеско вернулся в Германию без контракта и каких-либо обязательств перед «Спартаком».
Возможно, Тедеско подпишет контракт со «Спартаком», но, возможно, всё отменится, потому что у него все еще есть контракт с «Шальке», — написал Зикманн в Twitter.
Ex-#Schalke-Trainer Domenico #Tedesco fliegt nach meinen Infos heute zurück nach Deutschland - ohne Unterschrift und auch ohne Zusage an @fcsm_official. Möglich, dass er zu #Spartak wechselt; möglich ist aber ebenfalls, dass er absagt. Vertrag bei #S04 läuft noch. @BILD_Sport
Тедеско был главным тренером «Шальке-04» с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/18 клуб под его руководством занял второе месте в Бундеслиге. В марте 2019 года специалиста уволили после разгромного поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:7), однако контракт не был разорван.
Ранее СМИ сообщали, что Тедеско подпишет контракт со «Спартаком» 7 октября, писал News.ru.