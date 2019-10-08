Фото: Ina Fassbender/Global Look Press

После давно ожидавшегося всеми увольнения Олега Кононова руководство московского «Спартака» готово определиться с новым главным тренером команды. Почти никто уже не сомневается, что им станет бывший наставник немецкого «Шальке» Доменико Тедеско.

Юное лицо из «Шальке» Что известно об этом специалисте? Когда Доменико было два года, его семья перебралась из Италии в Германию, которая стала для Тедеско фактически второй родиной. В футбол...