Бывший полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов рассказал, были ли конфликтные ситуации с руководством «железнодорожников».
У нас и с Кикнадзе был душевный разговор на сборах. С Наумовым я до сих пор хорошо общаюсь, со Смородской вообще никаких проблем не было. Единственная история — майка с Путиным, — приводит слова Тарасова «Чемпионат».
32-летний хавбек вышел в футболке «Самый вежливый президент» после первой игры 1/16 финала Лиги Европы против турецкого «Фенербахче» в 2016 году, чем спровоцировал скандал.
Я в кабинете у неё получил люлей. Это, наверное, был самый крупный штраф за всё время в «Локо», — заключил он.