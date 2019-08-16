https://static.news.ru/photo/71cffaae-c00f-11e9-94cc-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Тарасов Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов рассказал, были ли конфликтные ситуации с руководством «железнодорожников».

У нас и с Кикнадзе был душевный разговор на сборах. С Наумовым я до сих пор хорошо общаюсь, со Смородской вообще никаких проблем не было. Единственная история — майка с Путиным, — приводит слова Тарасова « Чемпионат ».

32-летний хавбек вышел в футболке «Самый вежливый президент» после первой игры 1/16 финала Лиги Европы против турецкого «Фенербахче» в 2016 году, чем спровоцировал скандал.

Я в кабинете у неё получил люлей. Это, наверное, был самый крупный штраф за всё время в «Локо», — заключил он.

По итогам инцидента Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на футболиста наложил штраф в размере €5 тыс.

Футбольный клуб «Локомотив» объявил о переходе нападающего «Зенита» Луки Джорджевича, писал News.ru.