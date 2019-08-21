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Португальский нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду не согласен с нынешним трансферным рынком, где за игрока, который ничего не показывает, платят большие деньги.

Если оставить в стороне трансфер Жоау Фелиша, то сейчас любой игрок стоит 100 миллионов, даже ничего не показав. В футболе стало больше денег, — приводит слова португальца издание Marca. Игрок...