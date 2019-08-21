https://static.news.ru/photo/1559bb54-c3ff-11e9-b024-fa163e074e61_660.jpgДмитрий ТарасовФото: Сергей Булкин/News.ru
Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о драке, которая произошла в перерыве первого матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Лозанной» (1:1) в 2010 году в Швейцарии.
Заходим в раздевалку, а у нас тогда вообще много иностранцев и бразильцев было, Сычёв и Родолфо начинают драться. Ну и эти (бразильцы. — Ред.) подлетели, а я единственный, кто встал за Димона. Мы так немножко получили по «щам», — сказал Тарасов в эфире YouTube-канала «Сычёв подкаст и Денис Казанский».
Экс-игрок сборной России добавил, что потом пришёл главный тренер Юрий Сёмин и раскидал всех в разные стороны.
«Локомотив» по итогам двухматчевого противостояния тогда проиграл «Лозанне» и не пробился в групповой этап Лиги Европы сезона-2010/11.
Ранее Тарасов заявил, что за футболку «Самый вежливый президент» после первой игры 1/16 финала Лиги Европы против турецкого «Фенербахче» в 2016 году получил «люлей» от президента клуба, писал News.ru.