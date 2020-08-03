«Тамбов» заключил контракты с Рыжиковым, Карапетяном и Балашовым

https://static.news.ru/photo/d283d156-d5a1-11ea-9562-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рыжиков Фото: fc-tambov.ru

39-летний вратарь Сергей Рыжиков и 32-летний нападающий Александр Карапетян стали игроками «Тамбова». Об этом сообщает сайт клуба.

Рыжиков выступал за «Крылья Советов». В этом сезоне он сыграл в 19 матчах и пропустил 25 голов. Карапетян в сезоне-2019/20 был игроком «Сочи». За эту команду он провёл 22 матча и забил два мяча.

Также «Тамбов» заключил контракт с 29-летним украинским футболистом Виталием Балашовым. Он выступал за донецкий «Олимпик» с марта 2018 года, а затем стал свободным агентом.

Клуб не сообщил сроки контрактов с футболистами.

В прошедшем сезоне клуб дебютировал в РПЛ. Он закончил сезон на 14-м месте с 31 очком. По ходу сезона у «Тамбова» несколько раз менялись главные тренеры: сначала команду покинул Александр Григорян, затем его место занял Сергей Первушин, которого сменил Тимур Шипшев.

Как писал NEWS.ru, 22 июля спортивный блогер Евгений Савин заявил, что «Тамбову» будто бы предложили от 300 до 500 млн рублей за отказ от участия в РПЛ. Савин утверждал, что в эту сумму была оценена возможность «Крыльев Советов» остаться в РПЛ. Отметим, что по окончанию сезона «Крылья Советов» вылетели во второй футбольный дивизион.