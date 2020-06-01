«Тамбов» проведёт тренировочный сбор в Казани

https://static.news.ru/photo/72d6a260-a41e-11ea-8e6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольный клуб Тамбов

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, что игроки футбольного клуба «Тамбов» проведут недельный сбор в Казани на базе местного «Рубина».

Мы будем в Казани до 7 июня, тут нам предложили хорошие возможности на очень выгодных условиях. Мы оплачиваем только питание, это очень для нас выгодно, — цитирует Худякова РИА Новости.