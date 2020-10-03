«Тамбов» избежал поражения от «Арсенала», реализовав пенальти в конце матча

https://static.news.ru/photo/db7d1f8c-0590-11eb-a5b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/pfcarsenaltula

Встреча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между тульским «Арсеналом» и «Тамбовом» завершилась с ничейным результатом 1:1.

Счёт был открыт на 43-й минуте. Отличился полузащитник «Арсенала» Мохаммед Кадири. Несмотря на то, что его удар был простым, голкипер «Тамбова» Сергей Рыжиков пропустил мяч между ног.

Тамбовская команда смогла избежать поражения, забив гол с пенальти на 86-й минуте. С 11-метровой отметки удар нанёс полузащитник Валерий Чуперка. Мяч залетел в ворота от ноги голкипера Михаила Левашова.

После десяти матчей «Арсенал» занимает 12-е место в турнирной таблице с девятью очками, «Тамбов» имеет в своём активе восемь очков и располагается на 13-й строчке.

NEWS.ru писал, что матч между «Ротором» и «Уфой» завершился в ничью. Счёт во встрече так и не был открыт. Примечательно, что до этого момента команды встречались только в Футбольного национальной лиге (ФНЛ). Тогда команда из Башкирии три раза победила и один раз сыграла вничью.