«Тамбов» в меньшинстве не смог уйти от поражения в матче с «Уфой»

https://static.news.ru/photo/067732b0-b3c8-11ea-b2ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольный клуб

Футбольный клуб «Уфа» со счётом 2:1 обыграл «Тамбов» в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Счёт в матче на 20-й минуте открыл полузащитник уфимской команды Даниил Фомин, реализовав пенальти. На 36-й минуте с поля был удалён защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили за высказывания арбитру. Во втором тайме тамбовская команда смогла сравнять счёт: гол на 77-й минуте забил полузащитник клуба Михаил Костюков, который был признан лучшим игроком матча.

В концовке встречи «Уфа» снова вышла вперёд, победный мяч забил полузащитник команды Николай Гиоргобиани (90+2).

На данный момент уфимский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 30 очков. «Тамбов» располагается на 13-й строчке, набрав 25 очков.

В предыдущих матчах 23-го тура РПЛ грозненский футбольный клуб «Ахмат» со счётом 4:2 обыграл самарские «Крылья Советов», «Сочи» обыграл «Ростов» со счётом 10:1, «Рубин» обыграл екатеринбургский «Урал» со счётом 2:1, а «Спартак» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 3:2, писал NEWS.ru.