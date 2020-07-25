Талалаев прокомментировал свой уход из «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев принял решение покинуть клуб. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Футбольный специалист планирует перейти в другую команду. «Крылья Советов» продолжат подготовку к новому сезону по графику. В воскресенье, 26 июля, у футболистов запланирован медосмотр в Москве, после этого они будут находиться на базе в Кратово.
Руководить командой будут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус, — заявили в пресс-службе клуба.
Талалев поблагодарил руководство клуба за приглашение возглавить команду за шесть туров до окончания Российской премьер-лиги (РПЛ), а также футболистов за профессионализм. Он отметил, что вместе с тренерским штабом ему удалось изменить тактические схемы, перестроить команду, а также добиться лучших результатов от футболистов.
Разочарованы итоговым результатом, но все видели, что команда билась и сделала всё возможное. Где-то нам откровенно не повезло, а в концовке в итоговую турнирную таблицу вмешался коронавирус. Очень жаль, что мы не смогли порадовать самарских болельщиков, — заявил специалист.
Он выразил уверенность, что «Крылья Советов» смогут выступать в премьер-лиге, поскольку у клуба есть вся необходима инфраструктура для этого. По его мнению, команда сможет вернуться в РПЛ за один сезон.
Хочу пожелать всем удачи, — сказал Талалаев.
В сезоне-2019/20 самарская команда набрала 31 очко и выбыла из Российской премьер-лиги в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Кроме него, в ФНЛ в следующем сезоне будет играть «Оренбург», у которого по итогам этого сезона 27 очков.
Талалаев возглавил «Крылья Советов» 28 июня 2020 года, сменив на посту Миодрага Божовича. До этого тренер руководил «Тамбовом» (2016–2018), армянским «Пюником» (2018–2019) и «Химками».
NEWS.ru писал, что РПЛ признала полузащитника московского ЦСКА Николу Влашича лучшим футболистом месяца.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен