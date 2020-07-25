Талалаев прокомментировал свой уход из «Крыльев Советов»

https://static.news.ru/photo/889ea5aa-ce9b-11ea-8e3e-fa163e074e61_660.jpg Андрей Талалаев Фото: ПФК

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев принял решение покинуть клуб. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футбольный специалист планирует перейти в другую команду. «Крылья Советов» продолжат подготовку к новому сезону по графику. В воскресенье, 26 июля, у футболистов запланирован медосмотр в Москве, после этого они будут находиться на базе в Кратово.

Руководить командой будут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус, — заявили в пресс-службе клуба.

Талалев поблагодарил руководство клуба за приглашение возглавить команду за шесть туров до окончания Российской премьер-лиги (РПЛ), а также футболистов за профессионализм. Он отметил, что вместе с тренерским штабом ему удалось изменить тактические схемы, перестроить команду, а также добиться лучших результатов от футболистов.

Разочарованы итоговым результатом, но все видели, что команда билась и сделала всё возможное. Где-то нам откровенно не повезло, а в концовке в итоговую турнирную таблицу вмешался коронавирус. Очень жаль, что мы не смогли порадовать самарских болельщиков, — заявил специалист.

Он выразил уверенность, что «Крылья Советов» смогут выступать в премьер-лиге, поскольку у клуба есть вся необходима инфраструктура для этого. По его мнению, команда сможет вернуться в РПЛ за один сезон.

Хочу пожелать всем удачи, — сказал Талалаев.

В сезоне-2019/20 самарская команда набрала 31 очко и выбыла из Российской премьер-лиги в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Кроме него, в ФНЛ в следующем сезоне будет играть «Оренбург», у которого по итогам этого сезона 27 очков.

Талалаев возглавил «Крылья Советов» 28 июня 2020 года, сменив на посту Миодрага Божовича. До этого тренер руководил «Тамбовом» (2016–2018), армянским «Пюником» (2018–2019) и «Химками».

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