Тадич побил державшийся с 2011 года рекорд Месси по числу передач за год

Нападающий амстердамского «Аякса» Душан Тадич в 37-й раз ассистировал партнёрам и установил новый рекорд по числу результативных передач за календарный год. Предыдущее достижение было установлено аргентинским форвардом «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси. Об этом сообщает Daily Mail.

Тадич отметился результативной передачей в матче АЗ в 16-м туре чемпионата Нидерландов по футболу. Таким образом, в активе сербского нападающего стало 37 голевых пасов в 2021 году, что позволило ему обойти по этому показателю рекордсмена в лице Лионеля Месси. Предыдущее достижение было установлено аргентинцем в 2011 году. Тогда спортсмен защищал цвета каталонской «Барселоны».

Тадич известен по выступлениям за сербскую «Войводину», голландские «Гронинген» и «Твенте», а также английский «Саутгемптон». Цвета «Аякса» он защищает с 2018 года. За это время он провёл 171 матч, отметился 83 голами и 82 передачами.

Ранее нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски заявил, что был разочарован итогами голосования за награду «Золотой мяч». Польский футболист признался, что был неудовлетворён тем фактом, что был так близок к форварду «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси, но всё же уступил ему.