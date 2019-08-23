https://static.news.ru/photo/eb3a89e4-c66e-11e9-830c-fa163e074e61_660.jpg Юрий Сёмин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин хочет сохранить Антона и Алексея Миранчуков в составе клуба на как можно более долгий срок.

Свою позицию тренер высказал изданию «Спорт-экспресс» . Сёмин не согласился с руководством клуба, которое ранее заявило, что отпустит братьев Миранчуков в другой клуб, если поступят достойные предложения.

Они прибавляют в каждом сезоне во всех компонентах и работают над своими как лучшими, так и не самыми лучшими качествами<...>На них ходят болельщики, они воспитанники нашей академии, — сказал тренер «Локомотива».

Сёмин подчеркнул, что братья продолжают активно работать над собой. Миранчуки смотрят зарубежные матчи, чтобы учиться у самых лучших футболистов. Тренер «Локомотива» заключил, что вокруг братьев можно строить команду в долгосрочной перспективе.

News.ru ранее сообщал об интересе «Зенита» к Алексею и Антону Миранчукам. В то же время сам Антон Миранчук заявил, что хотел бы продолжить карьеру в Испании или Германии.