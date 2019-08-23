Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин хочет сохранить Антона и Алексея Миранчуков в составе клуба на как можно более долгий срок.
Свою позицию тренер высказал изданию
Они прибавляют в каждом сезоне во всех компонентах и работают над своими как лучшими, так и не самыми лучшими качествами<...>На них ходят болельщики, они воспитанники нашей академии, — сказал тренер «Локомотива».
Сёмин подчеркнул, что братья продолжают активно работать над собой. Миранчуки смотрят зарубежные матчи, чтобы учиться у самых лучших футболистов. Тренер «Локомотива» заключил, что вокруг братьев можно строить команду в долгосрочной перспективе.
News.ru ранее сообщал об интересе «Зенита» к Алексею и Антону Миранчукам. В то же время сам Антон Миранчук заявил, что хотел бы продолжить карьеру в Испании или Германии.