https://static.news.ru/photo/e0a3f4ba-c59d-11e9-bc09-fa163e074e61_660.jpg Антон Миранчук Фото: Сергей Булкин/News.ru

Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Антон Миранчук заявил, что видит своё дальнейшее продолжение карьеры в Испании или Германии.

Если смотреть на мой потенциал, то вижу себя в «Валенсии» или в клубах первой пятёрки-семёрки чемпионата Германии, где хороший футбол, — сказал один Миранчук в интервью LokoLeaks на официальном канале «железнодорожников» в YouTube.

Игрок добавил, что, чтобы уехать в европейский чемпионат, нужно быть готовым в голове ко всем моментам, в том числе знать иностранный язык, с чем у него нет проблем.

Минранчук в сезоне-2019/20 сыграл в пяти матчах и забил один гол.

«Локомотив» 24 августа в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграет с «Краснодаром». В турнирной таблице чемпионата «железнодорожники» занимают второе место с 13 очками, «быки» — на третьем месте с таким же количеством очков.

Ранее сообщалось, что братья Антон и Алексей Миранчуки могут перейти из московского футбольного клуба «Локомотив» в «Зенит» (Санкт-Петербург), писал News.ru.