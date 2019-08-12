https://static.news.ru/photo/ff8ea568-bd0b-11e9-a560-fa163e074e61_660.jpg Юрий Сёмин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин прокомментировал переход нападающего «Зенита» Луки Джорджевича.

Я буду комментировать, когда он появится на тренировке. А это будет завтра-послезавтра. Его ещё нет в команде, — сказал Сёмин корреспонденту News.ru.

Кроме того, 72-летний наставник «железнодорожников» заявил, что всё ещё ждёт усиления команды.

Усиление нужно всегда. Жду ли Комличенко? Не знаю, я много кого жду, — заключил он.

Футбольный клуб «Локомотив» объявил о переходе нападающего «Зенита» Луки Джорджевича. За московскую команду форвард будет играть под 22-м номером.

После игры с «Уралом» главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что не верит в сказки о переходе Рибери к «железнодорожникам», писал News.ru.