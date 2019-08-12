Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин прокомментировал переход нападающего «Зенита» Луки Джорджевича.
Я буду комментировать, когда он появится на тренировке. А это будет завтра-послезавтра. Его ещё нет в команде, — сказал Сёмин корреспонденту News.ru.
Кроме того, 72-летний наставник «железнодорожников» заявил, что всё ещё ждёт усиления команды.
Усиление нужно всегда. Жду ли Комличенко? Не знаю, я много кого жду, — заключил он.
Футбольный клуб «Локомотив» объявил о переходе нападающего «Зенита» Луки Джорджевича. За московскую команду форвард будет играть под 22-м номером.
После игры с «Уралом» главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что не верит в сказки о переходе Рибери к «железнодорожникам», писал News.ru.