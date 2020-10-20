Сыну Станислава Черчесова сделали операцию после тяжёлой травмы

https://static.news.ru/photo/c9bf8538-12c8-11eb-a3ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: stanisov/Instagram.com

Сыну главного тренера российской футбольной сборной Станиславу Черчесову-младшему сделали успешную операцию после перелома челюсти.

Черчесов-младший играет на вратарской позиции за клуб «Олимп-Долгопрудный» в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ, третий по значимости дивизион в российском профессиональном футболе). 18 октября подмосковный клуб победил столичную «Родину» со счётом 2:1 в 12-м туре ПФЛ. В одном из игровых эпизодов сын тренера сборной России столкнулся с игроком команды соперников, получив удар коленом в челюсть.

Черчесова-младшего доставили в больницу в Долгопрудном, где ему диагностировали сотрясение мозга и перелом челюсти. Операцию футболисту сделали в Москве. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе команды, вратарь сможет вернуться к тренировкам приблизительно через четыре недели.

В марте 2020 года главный тренер сборной России Станислав Черчесов-старший продлил контракт с Российским футбольным союзом (РФС). Новое соглашение рассчитано до 30 декабря 2022 года, писал NEWS.ru. Под руководством Черчесова сборная успешно выступила на домашнем чемпионате мира в 2018 году, а также вышла на чемпионат Европы-2020 (из-за коронавируса турнир отложен на 2021 год).