Страдания «Барселоны»: как лучшая команда мира провалилась на дно

В это тяжело поверить, но «Барселона» не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Весну сине-гранатовые начнут с выступления в Лиге Европы. В последний раз такое было 21 год назад. Как испанский гранд докатился до такой жизни? И почему Хави здесь ни при чём?

Тяжёлые времена

Проблемы «Барселоны» начались задолго до разгромного поражения от «Баварии» со счётом 3:0 (вообще их было два, но об этом позже), который поставил крест на лигочемпионских мечтах команды. Вчерашняя игра лишь стала логическим итогом всех тех страданий, в которых пребывает команда ни много ни мало с начала коронавирусной эпопеи.

Но этот сезон, даже на фоне уже сформировавшейся кризисной обстановки, обещал стать особенным. Летом из «Барселоны» ушёл Лионель Месси. Сине-гранатовым впервые за 17 лет предстояло начать сезон без Месси... Без Месси, без денег и с целой повозкой проблем.

Но стоит сказать, что сезон команда начала ещё более-менее прилично. Команда Рональда Кумана в стартовых шести турах Ла Лиги выдала три победы и три ничьи — не лучший показатель, но и не бедственная ситуация. Правда, начиная с октября месяца результаты пошли на спад. Поражение от «Райо Вальекано», ничья с «Алавесом» вряд ли такие результаты могли порадовать болельщиков сине-гранатовых. Ещё больший «энтузиазм» должна была вселять игра «Барселоны», а точнее её отсутствие. Участившиеся навесы, нелепые ошибки — «Барсу» невозможно было узнать. И никакие разговоры о травмах, коих в составе испанского клуба действительно немало и по сей день, или другие оправдания не могли замаскировать бедственность положения.

Наоборот, бедственность положения особенно подтверждалась выступлением команды в Лиге чемпионов. Так прекрасно «Барселона» на европейской арене не выступала очень давно.

— «Барселона» — «Бавария» — 0:3;

— «Бенфика» — «Барселона» — 0:3;

— «Барселона» — «Динамо» Киев — 1:0;

— «Динамо» Киев — «Барселона» — 0:1.

За два тура до окончания группового этапа ЛЧ картина вырисовывалась не самая приятная. Чтобы хоть как-то поправить положение дел, было принято решение сменить главного тренера команды. В итоге вместо Рональда Кумана экстренно был назначен Хави.

Хави Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Продолжение тяжёлых времён

С возвращением в родной клуб Хави связывали невероятные надежды. Причём в понимании многих чудотворное исцеление команды должно был произойти молниеносно. Это же Хави! А как иначе?

Стоит сказать, что легенда клуба ворвалась в команду стремительно, с целым списком новых правил. Изменил тренировки, скорректировал рацион питания, ввёл систему штрафов. Однако пока изменения как внешнего характера, так игрового плана не перевернули жизнь «Барселоны» на до и после. Да и не могло это произойти так быстро. Нельзя за секунду улучшить команду, которая находилась в системном кризисе несколько лет.

Однако вернёмся к результатам. В Ла Лиге команда при Хави начала с победы над «Вильярреалом», но затем последовало неприятное поражение от «Бетиса». Как итог, после 16-ти туров команда располагается на седьмом месте. Отрыв от лидера — «Реала» — составляет 16 баллов.

Но ещё хуже дебютировал Хави в Лиге чемпионов. Команда не смогла добиться победы в важнейшем матче против «Бенфики» (0:0). А вишенькой на торте стало очередное крупное поражение «сине-гранатовых» от «Баварии» — 0:3. Мало того, что за весь групповой этап «Барселона» выиграла только два матча, так ещё всего было забито два гола в ворота соперников — оба в ворота киевского «Динамо». Просто для информации: «Зенит» забил 10 голов в этой лигочемпионской кампании.

Теперь подопечные Хави начнут евровесну с Лиги Европы. Впервые за 21 год. На таком дне сине-гранатовые не были очень давно. Даже сам Хави отмечает, что Лига Европы — не турнир «Барселоны». Нет, Хави. В нынешнем сезоне ЛЕ — это потолок «Барсы». Но это совсем не повод для печали. Иногда нужно упасть на дно, чтобы затем хорошо оттолкнуться.