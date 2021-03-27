«Страдает нация»: Роналду высказался после скандала в матче с Сербией

https://static.news.ru/photo/7fae244e-8f92-11eb-9fde-96000091f725_660.jpg Криштиану Роналду Фото: Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нападающий и капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду выступил с заявлением после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Сербии, который закончился скандалом. Он подчеркнул, что в такие моменты «страдает нация», и призвал всех с поднятой головой идти навстречу новым вызовам.

Встреча завершилась со счётом 2:2, при этом в добавленное время Роналду забил мяч, который должен был стать для его команды победным. Однако судьи не засчитали гол, посчитав, что мяч не полностью пересёк линию ворот. Детальный повтор показал, что арбитры ошиблись. Ситуация усложнилась тем, что на играх отборочного турнира не работает система VAR, которая могла бы помочь принять правильное решение.

Роналду слишком активно спорил с судьёй, за что получил жёлтую карточку. В ярости он сорвал с руки капитанскую повязку и ушёл в раздевалку, не дожидаясь финального свистка.

Быть капитаном сборной Португалии — огромная гордость и привилегия в моей жизни. Я всегда отдаю всё, что могу, для моей страны, и это не изменится никогда. Но есть моменты, с которыми трудно справиться, особенно когда мы понимаем, что страдает вся нация. Поднимем голову и встретим новый вызов! Вперёд, Португалия! — написал Роналду в Instagram.

Ранее NEWS.ru писал, что сборная России одержала вторую подряд победу в квалификации ЧМ-2022. На стадионе в Сочи подопечные Станислава Черчесова победили Словению 2:1, автором обоих голов нашей команды стал капитан Артём Дзюба.