Россия обыграла Словению во втором матче отбора к ЧМ-2022

https://static.news.ru/photo/baf83696-8f17-11eb-bb6f-96000091f725_660.jpg Фото: Михаил Шапаев/rfs.ru

Сборная России по футболу во втором для себя матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года обыграла команду Словении со счётом 2:1.

Матч прошёл на стадионе «Фишт» в Сочи. Все голы встречи были забиты в первом тайме. Оба мяча россиян на счету Артёма Дзюбы. На 26-й минуте он отличился после передачи своего одноклубника из петербургского «Зенита» Далера Кузяева, а на 35-й минуте добил мяч в ворота после попадания в перекладину от Александра Головина. Йосип Иличич сократил отставание в счёте через две минуты, но большего словенцам добиться не удалось.

В дебютном матче отбора 24 марта Россия обыграла Мальту со счётом 3:1. У россиян забили Дзюба, Марио Фернандес и Александр Соболев.

Следующий матч отборочного турнира россияне проведут 30 марта в гостях со Словакией. 27 марта в группе H, куда жребий определил команду РФ, состоятся ещё два матча. В 20:00 мск начнётся встреча Хорватии и Кипра, в 22:45 мск — Словакии и Мальты.

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу в шутку заявил, что смотрел матч России и Мальты в ускоренном режиме, из-за чего игра произвела на него очень сильное впечатление, писал NEWS.ru.