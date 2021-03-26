«Посмотрел три раза»: Ургант пошутил о матче Мальта — Россия

https://static.news.ru/photo/b0db45ac-8ed3-11eb-9735-96000091f725_660.jpg Фото: Константин Рыбин/rfs.ru

Телеведущий Иван Ургант посмеялся над отборочным матчем к чемпионату мира — 2022 между сборными Мальты и России.

Я посмотрел матч Мальта — Россия три раза. Кстати, ребята играли быстро. Скорости другие. Отскок мяча, всё быстро. А потом я обнаружил, что смотрю на скорости 1,75, — пошутил он в эфире Первого канала.

Первый гол забил Артём Дзюба на 23-й минуте с передачи Даниила Фомина. Соперники отыгрались на 56-й минуте матча. Ворота россиян поразил Джозеф Мбонг. Однако в самом конце игры российской команде удалось вернуть преимущество за счёт голов Александра Соболева.

Как писал NEWS.ru, в Катаре стартовал отборочный этап к чемпионату мира — 2022. Сборная России начала его на Мальте, где с большим трудом смогла победить местную сборную. Учитывая, насколько катастрофически слабый состав у мальтийцев — там нет ни одного игрока высшей лиги хоть какого-нибудь европейского чемпионата, — счёт 3:1 выглядит крайне неубедительно.

27 марта сборная России сыграет со Словенией в Сочи. В 2009 году национальные команды встречались в стыковых матчах перед чемпионатом мира — 2010, тогда в Москве выиграли подопечные Гуса Хиддинка — 2:1, а в Любляне словенцы взяли реванш — 1:0 — и вышли на ЧМ.