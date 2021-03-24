Мучения на Мальте: как Россия благодаря Дзюбе и Соболеву спаслась от позора

https://static.news.ru/photo/532f79c6-8cf0-11eb-87ba-96000091f725_660.jpg Фото: TeamRussia/twitter.com

Отборочный этап к чемпионату мира-2022 в Катаре стартовал. Сборная России начала его на Мальте, где с большим трудом смогла победить местную сборную. Учитывая, насколько катастрофически слабый состав у мальтийцев — там нет ни одного игрока высшей лиги хоть какого-нибудь европейского чемпионата — счёт 3:1 выглядит крайне неубедительно. Но игра подопечных Черчесова была ещё менее убедительной: можно сказать, что им ещё и повезло.

Дзюба на месте

Самые интересные процессы внутри сборной происходят в нападении: там за место в составе конкурируют два гиганта, чей рост на двоих составляет почти четыре метра (без 9 сантиметров). Речь об Артёме Дзюбе и Александре Соболеве. Зенитовец конкуренцию пока выигрывает, но спартаковец на девять лет младше, и смена поколений неизбежна. Артём понимает, что его поджимают, поэтому изначально относился к младшему нервно. Сейчас явных личных конфликтов нет, но смотреть за здоровой конкуренцией любопытно. На матч с Мальтой Черчесов предсказуемо выбрал Дзюбу, не ошибся, хотя и Соболев успел о себе заявить.

Тренировка со средней интенсивностью

Отдельного абзаца достоин антураж на матче. Пустые трибуны, шум от тренеров и игроков, нижайший темп — всё это больше напоминало двусторонку, чем официальный матч в отборе к чемпионату мира. Те, кто начал смотреть футбол не в 2020 году, знают, каким бывает футбол, и это, конечно, был один из самых удручающих примеров.

По грани прошлись

Оба гола россиян в первом тайме были похожи друг на друга в трёх моментах. Во-первых, к обоим был причастен Дзюба — сначала сам забил, потом красиво покатил на Марио Фернандеса. Во-вторых, оба были забиты на грани офсайда. В первом случае Ионов даже успел руками развести после паса Фомина, возмутиться Дзюбой, дескать, пас был мне, а ты сам-то в офсайде, скорее всего. Но нет, офсайда не было. Во втором случае он был бы, если бы мяч не попал в игрока сборной Мальты. От него он отскочил к Дзюбе, который вывел Фернандеса на такую позицию, с которой неплохие футболисты не промахиваются.

Провал и ужас

Второй тайм в исполнении сборной России был порой просто чудовищным, зачем молчать об этом? Ребята не могли сделать несколько подряд точных пасов, вообще не могли обострить, пропустили простейший мяч, могли пропустить второй. И это против любителей, которые порой спотыкались о мяч и собственные ноги. Весь второй тайм вплоть до последних 10 минут, был одним из худших таймов сборной России при Черчесове, хотя слабых таймов и раньше хватало. Чего стоит 0:4 после первого тайма в Сербии в ноябре прошлого года.

Не зря вышел

Ситуацию встряхнул выход Александра Соболева вместо Дзюбы за 10 минут до конца. Форвард «Спартака» и сам добавил скорости и партнёров зарядил побегать хоть немножко. Те начали искать его передачей, особенно старался Александр Головин, в итоге мяч до Соболева-таки дошёл, и он с линии штрафной в касание пнул его в сторону ворот. Удар вышел средне, точно по центру, на удобной высоте, но вратарь нашёл способ пропустить.

Один колхоз обыграли, вы думали, другой не обыграем?

Эта фраза принадлежит Роману Широкову. Он сказал её в 2011 году после побед сборной России над Андоррой и Словакией. Спустя 10 лет её мог бы повторить кто-то из нынешнего состава команды, но для этого нужно снова обыграть Словакию. А перед этим — Словению. Мальта уже позади, и с такой игрой, какую показали подопечные Черчесова сегодня, против словаков и словенцев им, в лучшем случае, светит одно очко. Самое время для главного тренера напомнить, каким классным мотиватором он всегда считался.