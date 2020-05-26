Стало известно имя нового президента «Торпедо»

https://static.news.ru/photo/921155cc-9f45-11ea-ac11-fa163e074e61_660.jpg Болельщики «Торпедо» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владелец футбольного клуба «Торпедо» Роман Авдеев рассказал, что новым президентом московской команды станет Денис Маслов.

Новым президентом клуба станет Денис Маслов. Перед новым руководством будут стоять такие же цели, как и перед старым. На сезон-2020/21 — закрепиться в ФНЛ и показывать красивую игру, — цитирует Авдеева ТАСС.

При этом Авдеев отметил, что перед командой не будет стоять задачи выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Маслов ранее работал на должности исполнительного директора пермского футбольного клуба «Амкар».

Ранее клуб «Торпедо», выступающий в Футбольной национальной лиге, сообщил об уходе Елены Еленцевой с поста президента по обоюдному согласию сторон. Действие её трудового договора истекает 31 мая.

Как писал NEWS.ru, представители клубов Футбольной национальной лиги 30 апреля провели видеоконференцию, по итогам которой приняли решение о досрочном завершении первенства текущего сезона. Большинство клубов проголосовало за завершение сезона.

Первенство ФНЛ было приостановлено 17 марта после проведения матчей 27-го тура в связи с пандемией инфекции коронавируса. Итоги сезона-2019/20 будут зафиксированы по нынешнему положению команд в турнирной таблице. Таким образом, в следующем сезоне в случае прохождения лицензирования в Российской премьер-лиге будут выступать «Ротор» и «Химки».