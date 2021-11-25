Стало известно, где может продолжить карьеру Кокорин

Нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин в скором времени может покинуть команду. Как сообщает Calciomercato со ссылкой на Corriere dello Sport, коллектив не заинтересован в продолжении сотрудничества с нападающим, а в числе возможных претендентов на игрока называются клубы из России и Катара.

Отмечается , что «Фиорентина» готова расстаться с Кокориным уже зимой. При этом не сообщается, какие именно российские и катарские клубы проявляют интерес к российскому нападающему.

Кокорин известен по выступлениям за московские «Динамо» и «Спартак», махачкалинский «Анжи», санкт-петербургский «Зенит» и «Сочи». Состав «Фиорентины» он пополнил зимой 2021 года. За «фиалок» он провёл семь матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее футбольный клуб «Монако» назвал сумму, за которую готов отпустить российского полузащитника Александра Головина в английский «Эвертон». Как сообщает Liverpool Echo, монегаски не намерены расставаться с ним менее чем за €46 млн.