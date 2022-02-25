Стали известны возможные соперники «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы

Футбольный клуб «Спартак» может встретиться с одним из этих клубов в 1/8 финала Лиги Европы: «Аталанта», «Лейпциг», «Порту», «Севилья», «Бетис», «Барселона», «Рейнджерс» и «Брага». Жеребьёвка плей-офф турнира состоится 25 февраля в 14:00.

«Спартак» выиграл свою группу в Лиге Европы и напрямую вышел в 1/8 финала турнира. Первые матчи запланированы на 10 марта, вторые — на 17 марта.

«Зенит» по сумме двух матчей проиграл «Бетису» в 1/16 финала Лиги Европы и завершил участие в турнире. «Спартак» остался единственным участником еврокубков из России.

Ранее сообщалось, что журналисты ESPN сообщили, что на внеплановом заседании Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет решён вопрос об участии российских команд в еврокубковых турнирах на фоне ситуации на Украине. 24 февраля началась специальная военная операция российских войск с целью демилитаризации Украины, о которой ранее объявил президент РФ Владимир Путин.