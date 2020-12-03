Стали известны стартовые составы в матче ЦСКА — «Вольфсберг»

https://static.news.ru/photo/a329c1fe-358c-11eb-8689-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/pfc_cska

Объявлены стартовые составы команд на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА — «Вольфсберг».

В составе ЦСКА сыграют Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Зайнутдинов, Марадишвили, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Чалов.

В то же время за «Вольфсберг» выступят Кофлер, Шерцер, Лочошвили, Баумгартнер, Новак, Ляйттеб, Шпранглер, Тафернер, Линдль, Визингер, Перец.

Первая встреча ЦСКА с «Вольфсбергом» состоялась в Австрии и завершилась со счётом 1:1. Игра начнётся в 20:55 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Гжегож Крыховяк заразился коронавирусом и не сможет принять участие в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, где соперником «железнодорожников» будет «Ред Булл Зальцбург».

К игре в ЛЧ готовятся 22 футболиста «Локомотива». Заболевших, кроме Крыховяка, в команде нет.