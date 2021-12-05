Стали известны результаты воскресных матчей РПЛ

В воскресенье в Российской премьер-лиге завершились четыре матча в рамках 17-го тура сезона-2021/22. «Арсенал» на выезде взял верх над «Химками», «Нижний Новгород» и «Динамо» на своём поле обыграли «Рубин» и «Уфу» соответственно, а «Краснодар» в гостях сломил сопротивление «Сочи».

Матч между «Химками» и «Арсеналом» завершился со счётом 1:2. У хозяев голом с пенальти отметился Резиуан Мирзов (36-я минута), у гостей отличились Зурико Давиташвили (61-я) и Эванс Кангва (87-я). При этом туляки завершали встречу вдесятером — на 90-й минуте вторую жёлтую карточку получил Брайан Идову.

«Нижний Новгород» благодаря дублю Николая Калинского взял верх над «Рубином» — 2:1. Полузащитник хозяев отличился на второй и 41-й минутах, у гостей голом отметился Андерс Дрейер (28-я).

«Динамо» в большинстве справилось с «Уфой». Встреча на «ВТБ Арене» завершилась со счётом 2:0, причём гости доигрывали её вдевятером. На шестой минуте прямую красную карточку получил Вячеслав Кротов, а на 36-й его примеру последовал Эгаш Касинтура. У «бело-голубых» голами отметились Денис Макаров (29-я) и Арсен Захарян (86-я).

В заключительном матче игрового дня «Краснодар» одержал волевую победу над «Сочи». На 19-й минуте подопечные Виктора Гончаренко оказались в роли догоняющих после гола в исполнении Матео Кассьерры. Однако Виктор Классон оформил дубль (23-я и 52-я) и принёс «быкам» три очка. Удержать преимущество им не помешало удаление Гжегожа Крыховяка, покинувшего поле за четыре минуты до конца основного времени.

Ранее сообщалось, что «Химки» лишились трёх футболистов из-за различных травм за 12 минут матча с тульским «Арсеналом». Тренерам подмосковного клуба пришлось сделать вынужденные замены в период с 13-й по 25-ю минуту.