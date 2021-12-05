«Химки» провели три вынужденные замены за 12 минут матча с «Арсеналом»

Игроки «Химок» радуются забитому мячу в матче 17-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Химки» (Химки) и ФК «Арсенал» (Тула)

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Подмосковная футбольная команда «Химки» лишилась трёх футболистов из-за различных травм за 12 минут матча с тульским «Арсеналом» в рамках 17-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22. Три вынужденные замены пришлось сделать в период с 13-й по 25-ю минуту.

Отмечается, что поле поочерёдно покинули Кемаль Адеми (13-я минута), Александр Филин (16-я) и Егор Данилкин (25-я). Вместо них на газон «Арены Химки» вышли Бесард Сабович, Александр Долгов и Александр Трошечкин соответственно. Характер повреждений покинувших поле футболистов не называется.

На данный момент идёт 73-я минута матча. Счёт равный — 1:1. На 36-й минуте ударом с пенальти отличился хавбек «Химок» Резиуан Мирзов, а 61-й паритет восстановил полузащитник «Арсенала» Зурико Давиташвили.

Ранее сообщалось, что 15 декабря московский «Спартак» официально объявит о смене главного тренера. Португальский наставник Руй Витория покинет свой пост, а вместо него команду возглавит бывший ассистент Антонио Конте — Паоло Ваноли.