Ваноли представят в качестве главного тренера «Спартака» 15 декабря

Российский футбольный клуб «Спартак» объявил о смене главного тренера португальца Руя Витории. Ему на смену уже 15 декабря может прийти 49-летний итальянский специалист Паоло Ваноли, сообщает Metaratings. Как пишет издание, задуматься о смене тренера руководство московского клуба вынудило занимаемое командой девятое место после 17 туров РПЛ в сезоне 2021-22.

Ожидается, что новый специалист для подписания контракта со «Спартаком» прибудет в Москву 15 декабря. Ваноли известен по работе в тренерском штабе Антонио Конте в сборной Италии. Кроме того, он помогал тренировать «Интер» и английский «Челси».

До приезда Ваноли действующий главный тренер «Спартака» ещё дважды успеет вывести команду на поле. В частности, 9 декабря «красно-белые» сыграют в Лиге Европы против польской «Легии», а 13 декабря в рамках чемпионата России выступят против «Сочи».

Витория возглавил «Спартак» 1 июня 2021 года. Под его руководством московская команда провела 23 матча, в которых одержала семь побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. На данный момент «красно-белые» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в своём активе 20 очков.

Ранее известный в прошлом футболист Евгений Ловчев выразил мнение, что московскому «Спартаку» необходимо отправить в отставку главного тренера Руя Виторию. Как сказал специалист, в период работы португальца лидеры команды заметно сдали.