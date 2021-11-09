Ловчев призвал уволить Виторию с поста тренера «Спартака»

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев выразил мнение, что московскому «Спартаку» необходимо отправить в отставку действующего главного тренера Руя Виторию. Как сказал специалист «Советскому спорту», в период работы португальца лидеры команды заметно сдали.

Раньше я говорил, что Витории надо дать поработать. Сейчас думаю, что тренера пора менять. Были аргументы в защиту португальца, что ему никого не купили. Да, не купили, но всё равно хороший тренер должен уметь наладить игру команды. А игры нет. А что мы видим: Джикия сдал, Понсе сдал, Соболев сдал, Ларссон вообще никакой, — заявил Ловчев.

По его словам, до зимней паузы Витория останется на должности главного тренера «Спартака». Ловчев отметил, что зимой наставника нужно отправлять в отставку, а также добавил, что не будет жалеть об уходе португальца.

Витория возглавил «Спартак» летом 2021 года. Под его руководством команда провела 20 матчей во всех турнирах, одержала шесть побед, пять раз сыграла вничью и потерпела девять поражений, в среднем набирая 1,15 очка за игру.

Ранее сообщалось, что московский футбольный клуб «Спартак» рассматривает возможность расставания с полузащитником сборной России Зелимханом Бакаевым. Как сообщает «РБ Спорт», причиной может быть отказ игрока от продления контракта.