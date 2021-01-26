Стала известна новая сумма долга ФК «Тамбов» перед игроками и сотрудниками

https://static.news.ru/photo/950c24fa-5ff7-11eb-af1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольный клуб

Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков рассказал о долгах по зарплате перед футболистами и сотрудниками команды.

На данный момент зарплатный долг составляет 138 миллионов рублей, — сказал Худяков корреспонденту NEWS.ru.

В конце июня прошлого года в Октябрьский районный суд Тамбова поступило 33 иска от действующих и бывших футболистов, тренерского штаба и руководства. Тогда начальник Управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов сообщил, что власти региона в полном объёме выполнили бюджетные обязательства перед клубом. Однако они касались долгов лишь на 31 мая. Следом руководство клуба обещало погасить все долги до 23 августа, но они только росли. А совсем недавно генеральный директор клуба Ольга Коновалова и вовсе заявила, что в конце января команда снимется с участия в Российской премьер-лиге на 99%.

Сообщалось, что ранее долги увеличились со 140 млн рублей до 160–170 млн. Теперь же они снизились до 138 млн.

Ранее Худяков опроверг информацию о подаче документов в Федеральную налоговую службу (ФНС) с просьбой исключить его из числа учредителей клуба, писал NEWS.ru.