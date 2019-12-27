Футбольные клубы «Ростов», «Оренбург» и «Сочи» больше других пострадали от судейских ошибок в первой половине чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).
Против ростовской команды было совершено 10 ключевых ошибок, а в пользу «Ростова» было принято лишь одно неверное решение,
Ключевыми ошибками признаются неверно предъявленная или непредъявленная красная карточка, забитый или отменённый гол, а также назначенный и неназначенный пенальти.
Ранее глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров подал в отставку со своего поста по собственному желанию, писал NEWS.ru.
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