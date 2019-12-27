https://static.news.ru/photo/cba76ed8-28a9-11ea-bf22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футбольные клубы «Ростов», «Оренбург» и «Сочи» больше других пострадали от судейских ошибок в первой половине чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

Против ростовской команды было совершено 10 ключевых ошибок, а в пользу «Ростова» было принято лишь одно неверное решение, сообщает «Чемпионат». У «Оренбурга» баланс ошибок «за» и «против» составляет «минус 5» (6-11), а у «Сочи» — «минус 4» (5-9).

Ключевыми ошибками признаются неверно предъявленная или непредъявленная красная карточка, забитый или отменённый гол, а также назначенный и неназначенный пенальти.

Ранее глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров подал в отставку со своего поста по собственному желанию, писал NEWS.ru.