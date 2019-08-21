https://static.news.ru/photo/edf86180-c428-11e9-9978-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Футбольный стадион «Зенита» «Газпром Арена» дисквалифицирован на одну игру условно за драку болельщиков с ОМОНом в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

Об этом журналистам сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Александр Григорьянц.

Установили, что конфликт с ОМОНом произошёл из-за неправомерных действий болельщиков «Зенита». Они причинили вред имуществу стадиона, сломали ограждения, — сказал Григорьянц.

По его словам, металлические конструкции могли быть сломаны и для оказания физического воздействия как на стадионе, так и в адрес сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, было установлено, что были приняты не все меры с точки зрения обеспечения безопасности.

За неправомерные действия зрителей оштрафовать «Зенит» на 300 тысяч рублей и обязать провести один домашний матч без зрителей условно, — добавил глава КДК.

Кроме того, на 100 тысяч рублей «Зенит» оштрафован за необеспечение безопасности. КДК РФС также установил «Зениту» испытательный срок до конца сезона, и в случае подобных нарушений к клубу будут более жёсткие санкции.

Инцидент произошёл 3 августа в ходе матча петербуржцев с «Краснодаром» (1:1). Сообщалось, что РПЛ начала проверку по факту столкновения фанатов «Зенита» с ОМОНом, писал News.ru. «Зенит», в свою очередь, пообещал расследовать причины драки и сделать «всё возможное, чтобы стадион оставался самой безопасной и комфортной ареной».