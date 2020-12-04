Стадион «Наполи» переименовали в честь Диего Марадоны

https://static.news.ru/photo/f9b1c586-3653-11eb-bf7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gaetano Capaldo/wikipedia.org

Cтадион «Наполи» «Сан-Паоло» официально переименовали в честь покойного футболиста Диего Марадоны.

Как сообщается, с соответствующим предложением выступил мэр Луиджи Де Маджистрис и советник по топонимии Алессандра Клементе. Данное решение подписали все члены городского совета.

Стоит отметить, что в официальном акте муниципальной администрации Неаполя Марадона отмечен как «величайший футболист всех времён».

Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет от сердечного приступа. С начала этого месяца он испытывал проблемы со здоровьем: 3 ноября спортсмена сразил инсульт, врачам пришлось сделать ему операцию на головном мозге, 11 ноября он был выписан из больницы и восстанавливался дома.

Адвокат Марадоны Матиас Морла раскритиковал действия медиков, которые должны были помочь спортсмену. По его словам, скорая помощь ехала больше 30 минут, что является «преступным идиотизмом». Он заявил, что не оставит это без внимания и будет добиваться расследования. Юрист рассказал, что Марадона за 12 часов до сердечного приступа находился без присмотра врачей, которые должны были следить за его состоянием.

Ранее NEWS.ru писал, что врач Марадоны Леопольдо Луке не признал вину в халатности, якобы повлёкшей смерть спортсмена.