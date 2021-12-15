Спящий гигант большого футбола: главные вехи в карьере Романа Павлюченко

Роман Павлюченко — одиозная персона для новейшей истории российского футбола. Форвард блистал в матчах за сборную, пачками забивал за «Спартак», с переменным успехом играл в АПЛ и до сих пор не завершил карьеру. 15 декабря нападающему исполнилось 40, а он всё ещё профессиональный футболист. Рассказываем подробнее о яркой карьере Павлюченко.

С юга на север

Павлюченко — уроженец российского юга. Будущий футболист родился в посёлке Мостовской Краснодарского края, но практически сразу после этого события семья переехала в Карачаево-Черкессию, в город Усть-Джегута. Именно там в местной футбольной школе «Победа» начиналась карьера Павлюченко. Туда его привёл отец, который очень хотел сделать из сына профессионального футболиста.

Способности у восьмилетнего Павлюченко были видны сразу, поэтому в «Победе» его определили в команду, составленную из ребят на два года старше Романа. В школе он провел семь лет. В 15-летнем возрасте Павлюченко приглянулся скаутам ставропольского «Динамо», которое тогда выступало во втором по силе дивизионе страны — ныне ФНЛ. Такое предложение нельзя было проигнорировать, поэтому форвард быстро собрал вещи.

Поначалу Павлюченко играл за молодёжку «Динамо», а весной 1999 года впервые вышел на поле в игре первенства первого дивизиона в составе главной команды. Его клуб проиграл «Торпедо-ЗИЛ» (0:1), но форварда продолжили активно привлекать к матчам чемпионата. «Динамо» провело сезон неудачно, и вылетело во второй дивизион, а Павлюченко сыграл 31 матч. Он забил всего лишь один гол, но попал в поле зрения сразу нескольких более именитых клубов. В итоге в 2000 году форвард перешёл в «Ротор», переехав в Волгоград вместе с семьей. В команде нашлось место даже отцу Павлюченко, которого устроили водителем клубного автобуса.

Роман Павлюченко с Игорем Акинфеевым Alexander Wilf/Global Look Press

В «Роторе», который в начале нулевых выступал в высшей лиге (ныне РПЛ), Павлюченко провёл три сезона. Он дважды забил по пять и один раз отметился четырьмя голами за сезон. Игрока начали вызывать в молодёжную сборную, а его выступления привлекли внимание «Спартака». Осенью 2002 года красно-белые выложили за форварда 700 тысяч евро. Перспективный игрок рассматривался москвичами в качестве замены покинувшему клуб Владимиру Бесчастных.

Красно-белый цвет

Дебютным чемпионатом в составе красно-белых для Павлюченко был сезон-2003, который «Спартак» завершил на исторически низком для себя десятом месте. Кстати, шансповторить этот «успех» у команды будет в нынешнем первенстве. Павлюченко же выглядел лучшим из худших и наколотил 10 мячей в чемпионате, став первым бомбардиром команды. Тогда же форвард стал обладателем первого трофея в карьере: красно-белые в последний раз в своей истории взяли Кубок России.

Павлюченко быстро стал лидером атак красно-белых и ни разу не забивал меньше десяти мячей за сезон. Исключением стал лишь последний перед отъездом в Англию чемпионат-2008, но в нём форвард успел сыграть лишь 14 матчей. Дважды (с 18-ю и 14-ю мячами) Павлюченко становился лучшим бомбардиром чемпионата России, а результаты «Спартака» пошли в гору вместе со статистикой самого игрока.

С красно-белыми футболист трижды выиграл серебро чемпионата и успел попробовать свои силы в еврокубках. Болельщики москвичей полюбили Павлюченко за голевое чутьё, поставленный удар с обеих ног, отличную игру головой и умение в одно касание решить эпизод. По навыкам игре в чужой штрафной в те годы форварду не было равных.

Международный уровень

В начале нулевых в России было много крутых форвардов, так что в сборную Павлюченко начал регулярно вызываться только Гусом Хиддинком, начиная с отборочного цикла Евро-2008. При этом форвард рассматривался скорее как игрок замены, но осенью 2007 года в его жизни пробил звёздный час.

Нападающий сборной России Роман Павлюченко (19, красная форма, в центре) и главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк (справа на втором плане) во время матча чемпионата Европы 2008 по футболу между сборными России и Греции Антон Денисов/РИА Новости

Россия дома принимала сборную Англии, для продолжения борьбы за путёвку на Евро команде непременно нужно было побеждать, но после первого тайма хозяева горели со счётом 0:1. Во второй половине игры Хиддинк бросил в бой Павлюченко, который сначала реализовал пенальти, а затем успешно сыграл на добивании и принёс команде историческую победу. После того матча Павлюченко на некоторое время стал одним из самых популярных людей в стране.

Больше в том отборочном цикле форвард за сборную не забивал, однако Хиддинк не мог не взять национального героя на финальный турнир. Тем более, в клубе с результативностью у форварда было всё в порядке.

Блеснуть на Евро Павлюченко помогла травма партнера по сборной Павла Погребняка, который феерил в «Зените», стал лучшим бомбардиром Кубка УЕФА, рассматривался в качестве основного нападающего сборной, но вылетел перед самым турниром. Так что роль основного форварда перешла к Павлюченко, и он с ней справился идеально. В финальном турнире нападающий отличился трижды, особенно запомнился его гол в легендарном четвертьфинале с Нидерландами. В итоге россиянин попал в символическую сборную турнира, а его команда взяла исторические бронзовые медали Евро.

После турнира Павлюченко несколько лет успешно играл за сборную и довёл общее количество забитых мячей в национальной команде до внушительной цифры 21. Завершилось его выступлениза сборную после Евро-2012, на котором россияне провалились, а форвард запомнился красивым голом в ворота Чехии в первом матче.

Путешествие в Англию

Мощное выступление Павлюченко на чемпионате Европы-2008 привлекло внимание европейских клубов, и летом того же года форвард отправился на повышение в «Тоттенхэм». Инициатива приглашения нападающего принадлежала главному тренеру «шпор» Хуанде Рамосу, однако уже через несколько недель специалист был уволен. Пришедший в команду Харри Реднапп был не особенно заинтересован в россиянине, поэтому тот эпизодически попадал в стартовый состав, особенно в матчах АПЛ. Мешала и мощная конкуренция: за место в старте Павлюченко спорил с Робби Кином и Дарреном Бентом.

Роман Павлюченко в «Тоттенхэм» Ian Hodgson/IHN/Global Look Press

Однако в Кубках форвард играл гораздо больше и результативнее, итогом стали 14 голов в 36 встречах. Неплохие цифры для дебютанта. В последующих сезонах россиянин выступал в похожем стиле: форварду не очень много доверяли в матчах АПЛ, однако он брал своё в других соревнованиях. И это в условиях жесточайшей конкуренции. В 2011-м после прихода в команду Эммануэля Адебайора стало ясно, что игрового времени у Павлюченко будет ещё меньше.

Продолжить карьеру в Европе не удалось, а в России наибольшую настойчивость проявил «Локомотив». В феврале 2012 года форвард подписал контракт на 3,5 года с железнодорожниками и вернулся на родину. У английских болельщиков остались достаточно тёплые воспоминания от игры Павлюченко, а недавно он вошёл в десятку лучших нападающих клуба в XXi веке.

Чудеса долголетия

В «Локомотиве» Павлюченко звездой стать не смог. За четыре сезона в команде он ни разу не забивал больше шести мячей, а место в стартовом составе часто уступал конкурентам. Поэтому в 2016 году форвард отправился на родной юг в «Кубань». Как казалось тогда, доигрывать. Однако позже последовала командировка в «Урал», поездка в странный клуб под названием московский «Арарат», а в 2018 году стал футболистом ногинского «Знамени», которое выступало в любительском футболе.

Роман Павлюченко Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С этой командой он смог выйти во второй дивизион и до сих пор играет на профессиональном уровне. Команда его не блещет результатами и не претендует на выход в ФНЛ, однако Павлюченко играет очень результативно. В нынешнем сезоне он уже забил десять мячей, а в прошлом чемпионате отличился аж 17 раз. Кажется, «Спящий гигант», как когда-то назвал Павлюченко Хиддинк, пока не собирается на покой, демонстрируя впечатляющее спортивное долголетие.