Спрогнозирована судьба Дзюбы в сборной после назначения Карпина

Российский футбольный тренер Александр Григорян поделился своими мыслями по поводу участия Артёмы Дзюбы в играх за сборную России. По мнению наставника, назначенный на должность тренера сборной Валерий Карпин, скорее всего, в качестве ключевой схемы игры выберет 4-3-3. В таком случае место Дзюбы окажется под вопросом. Об этом пишет издание «ВсеПроСпорт».

Мне кажется, что он не будет в вопросе с Дзюбой исходить из эмоций. Карпин понимает футбол. Он будет исходить только из того, нужен ли Дзюба ему в сборной как футболист. Это не тот тренер, который будет лидера российского чемпионата убирать, — сказал Григорян.

Он уверен, что Карпин будет использовать футболиста, который ему нужен тактически. При этом при схеме 4-3-3 Григорян не уверен, что Дзюбу позовут.

Ранее стало известно, что тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России по футболу в сумме будет зарабатывать гораздо меньше Станислава Черчесова. Как сообщили РБК источники в РФС, по условиям контракта все сотрудники штаба, включая самого Карпина, будут получать меньше 700 тысяч евро.