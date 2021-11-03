Спастись от «лис»: «Спартак» добыл сенсационную и важную ничью в Англии

«Спартак» снова удивил своих болельщиков, ожидавших очередного болезненного поражения. Москвичам удалось на выезде провести достойный матч против «Лестера» и увезти из Англии ничью. Рассказываем подробнее об остросюжетной игре.

На разогреве

Аперитивом к матчу «Спартака» была встреча другой российской команды в Лиге Европы — «Локомотива». Железнодорожники на выезде играли с турецким «Галатасараем». Для сохранения шансов на выход в плей-офф москвичам очень была нужна победа, и матч получился огненным.

Россияне сыграли в смелый футбол и в концовке первого тайма пропустили результативную контратаку. Однако гол Франсуа Камано вернул москвичей в игру, и до последних секунд не было понятно, чем она закончится. Команды играли без центра поля и могли наколотить друг другу по три-четыре мяча, но счёт устоял, а футболисты в концовке встречи едва не подрались стенка на стенку. Несмотря на ничью, у «Локомотива» остались шансы на плей-офф, хоть и весьма призрачные.

Свобода от ожиданий

От выездной игры с «Лестером» болельщики «Спартака» не ждали ничего хорошего. Причем связано это было не столько с силой соперника, сколько с сомнительным состоянием самой команды. В домашней игре с англичанами российский клуб вёл со счётом 2:0, но умудрился пропустить четыре мяча подряд и отдать победу, а в другой встрече на своём поле неожиданно проиграл «Легии». Сюрпризом стала сенсационная выездная победа над «Наполи», но этот всплеск в нынешнем сезоне пока остался разовым.

В чемпионате России у «Спартака» дела немногим лучше, чем в Европе. В конце октября москвичей со счётом 7:1 унизил «Зенит», затем последовала домашняя ничья с бьющимся за выживание «Ростовом». В общем, предпосылок для сенсации в Лестере не было никаких.

Немного обнадёжить болельщиков москвичей мог стартовый состав команды на игру с «лисами». В нём не оказалось самых ненавистных для них персонажей последних недель: вратаря Александра Максименко и защитника Николая Рассказова, которых заменили Александр Селихов и Максимилиан Кофрие соответственно. Кроме того, вместо проваливающего сезон Джордана Ларссона в стартовом составе появился Михаил Игнатов.

У хозяев же состав был практически оптимальным. В старте вышел оформивший покер в Москве Патсон Дака, на скамейке запасных оказался Джейми Варди. В заявке на матч не оказалось лишь атакующего полузащитника Джеймса Мэддисона, который получил травму.

Все назад

С первых минут «Лестер» по-хозяйски забрал мяч себе, но «Спартак» продемонстрировал готовность ловить соперника на контратаках. К пятой минуте россияне сделали два перспективных выпада, которые, к сожалению, не завершились ударами по воротам.

На 18-й минуте счёт вполне мог измениться, однако «Спартак» спасла крестовина. Именно в неё со всей силы из-за пределов штрафной зарядил Бубакаре Сумаре. Селихов провожал мяч с надеждой, помочь своей команде он уже ничем не мог.

Первый тайм оказался очень небогатым на события. «Лестер» постоянно контролировал мяч, но не мог создать практически ничего опасного. Москвичи здорово оборонялись, но контригра совершенно отсутствовала. Москвичи полтора раза за тайм перешли на чужую половину поля, но не смогли там создать ничего более-менее опасного.

Россияне из-за высокого прессинга не могли начинать атаки, а в те редкие моменты, когда это получалось, подводила техника. Даже в простых ситуациях спартаковцы ошибались, так что КПД гостей в атаке в первой половине был равен нулю. Но главное то, что осталось сохранить сухими свои ворота.

Обмен ударами

Второй тайм начался с гола «Спартака», который совершенно не вытекал из логики игры. Москвичам удалась первая осознанная атака: в прорыв по правому флангу был брошен Игнатов. Россиянин поднял голову и аккуратно навесил в центр штрафной, где роль форварда исполнил Виктор Мозес. Нигериец в эффектном прыжке переправил мяч в угол. Удивило то, что во время удара радом с футболистом «Спартака» не было никого в радиусе пяти метров.

Неожиданный и супернелогичный гол «Спартака» заставил хозяев броситься на ворота соперника с удвоенной энергией. К сожалению, им очень быстро удалось забить, и произошло это в типично британском стиле после углового. На скидку партнера откликнулся Даниэль Амарти, который головой расстрелял ворота Селихова.

После гола ход матча вернулся к тому, что было в первом тайме. «Лестер» продолжил достаточно вяло атаковать, а «Спартак» демонстрировал импотенцию в атаке. Особенно расстраивал Промес, который потерял практически все мячи и не мог придумать впереди вообще ничего интересного. От игрока его класса болельщики вправе ожидать большего.

Фанаты красно-белых очень ждали замен, а дождались пенальти в ворота их любимой команды на 75-й минуте. «Отличился» Мозес, который слишком явно в своей штрафной схватил руками Адемолу Лукмана. Однако похоронить интригу не позволил Селихов. Вышедший на замену Варди пробил очень плохо, но и российский вратарь сыграл блестяще, отразив мяч по-Акинфеевски ногами.

Остаток времени «Лестер» предсказуемо провёл в атаке, но москвичи, что с ними в этом сезоне бывает достаточно редко, очень хорошо оборонялись. «Спартак» увёз из Англии во многом сенсационную и очень важную ничью. Она позволяет москвичам стопроцентно оказаться в плей-офф при условии двух побед в следующем матче. Получится ли их добиться — уже совсем другая история.