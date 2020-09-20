«Спартак» рассказал о ситуации вокруг своих болельщиков в Казани

https://static.news.ru/photo/e157f95c-fb3d-11ea-a71e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Казанская полиция провела профилактическую беседу с фанатами «Спартака», приехавшими в столицу Татарстана. Здесь должен состояться матч «красно-белых» с «Рубином».

Об этом РБК рассказал директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов. Ранее блогер и болельщик «Спартака» Николай Сурин по прозвищу Угодник написал в Twitter, что в Казани прямо в гостиницах болельщиков «цепляет» местный отдел Центра по противодействию экстремизму (Центр «Э»).

Мы внимательно следим за тем, что происходит с нашими болельщиками. Наша служба безопасности уведомила нас, что со стороны местной милиции ведётся профилактическая работа, но никто никого не хватает, — заявил Фетисов.

Он также подтвердил сообщения фанатов, что у казанской полиции есть списки активных болельщиков.

Как писал NEWS.ru, в Брянске после массовой драки футбольных фанатов полиция проводит проверку и устанавливает личности участников потасовки. Около 10 человек, среди которых были фанаты ФК «Спартак-2», были замешаны в драке вечером 5 сентября в районе дома № 60 по улице Дуки, в конфликт вмешались сотрудники Росгвардии и полиции.