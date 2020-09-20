«Спартак» рассказал о ситуации вокруг своих болельщиков в Казани

Казанская полиция провела профилактическую беседу с фанатами «Спартака», приехавшими в столицу Татарстана. Здесь должен состояться матч «красно-белых» с «Рубином».
Об этом РБК
Мы внимательно следим за тем, что происходит с нашими болельщиками. Наша служба безопасности уведомила нас, что со стороны местной милиции ведётся профилактическая работа, но никто никого не хватает, — заявил Фетисов.
Он также подтвердил сообщения фанатов, что у казанской полиции есть списки активных болельщиков.
Как писал NEWS.ru, в Брянске после массовой драки футбольных фанатов полиция проводит проверку и устанавливает личности участников потасовки. Около 10 человек, среди которых были фанаты ФК «Спартак-2», были замешаны в драке вечером 5 сентября в районе дома № 60 по улице Дуки, в конфликт вмешались сотрудники Росгвардии и полиции.
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