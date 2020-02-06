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Московский футбольный клуб «Динамо» планирует обжаловать решение Российского футбольного союза (РФС) о запрете регистрации новых игроков в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Пресс-служба «Динамо» заявила, что клуб будет готов обратиться в CAS после получения от палаты расширенного решения по данному вопросу, передаёт ТАСС. Ранее стало известно, что «Динамо» не сможет заявлять новых...