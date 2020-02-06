Московский футбольный клуб «Спартак» проведёт товарищескую встречу с армянским «Араратом» во время тренировочного сбора в Сочи.
Матч пройдёт 16 февраля в закрытом для зрителей и прессы режиме. Такое решение принял тренерский штаб «красно-белых», сообщает пресс-служба «Спартака».
Ранее московский «Локомотив» обыграл «Спартак» в матче международного межсезонного товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер, организованного телеканалом «Матч Премьер», писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен