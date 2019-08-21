https://static.news.ru/photo/9e0e0eda-c41f-11e9-a25b-fa163e074e61_660.jpg Александр Атаманенко Фото: spartak.com

Футбольный клуб «Спартак» (Москва) сообщил, что коммерческий директор Александр Атаманенко покидает команду.

Как сообщает пресс-служба «красно-белых», Атаманенко будет консультировать клуб по вопросам коммерческой и маркетинговой деятельности до конца III квартала текущего года.

Атаманенко пришёл в «Спартак» в 2014 году. До этого в течение шести лет он занимал должность генерального директора «Донбасс-Арены» — домашнего стадиона донецкого «Шахтёра».

За время его работы в «Спартаке» ему удалось увеличить доходы от билетного бизнеса (на 82,75%), продажи абонементов (на 96,85%), продажи лож (на 63,10%), спонсорства и рекламы (на 60,34%), сдачи стадиона в аренду (на 67,36%), лицензирования (на 331,04%), ТВ-прав (на 372,31%) и торговых операций (на 101,65%).

Ранее сообщалось, что болельщики «Спартака» не могли в течение двух часов вылететь на матч раунда плей-офф Лиги Европы против португальской «Браги», который состоится 22 августа, писал News.ru.