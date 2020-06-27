Футбол

«Спартак» не смог выиграть у «Уфы» в матче РПЛ

18:27, 27 июня 2020 19
Вратарь «Уфы» Александр Беленов, игрок «Спартака» Джордан Ларссон и игрок «Уфы» Александр Пуцко Вратарь «Уфы» Александр Беленов, игрок «Спартака» Джордан Ларссон и игрок «Уфы» Александр Пуцко Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Московский футбольный клуб «Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в домашнем матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счётом 0:0.

На 88-й минуте нападающий «Спартака» Александр Соболев забил мяч в ворота соперника, однако гол был отменён после просмотра VAR.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. «Уфа» располагается на строчку ниже, имея в активе 31 очко.

Ранее NEWS.ru писал, что в других матчах 24-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1, а грозненский «Ахмат» сыграл вничью с «Сочи», встреча закончилась со счётом 1:1.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях