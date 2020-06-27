«Спартак» не смог выиграть у «Уфы» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб «Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в домашнем матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счётом 0:0.
На 88-й минуте нападающий «Спартака» Александр Соболев забил мяч в ворота соперника, однако гол был отменён после просмотра VAR.
На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. «Уфа» располагается на строчку ниже, имея в активе 31 очко.
Ранее NEWS.ru писал, что в других матчах 24-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1, а грозненский «Ахмат» сыграл вничью с «Сочи», встреча закончилась со счётом 1:1.
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