«Спартак» не смог выиграть у «Уфы» в матче РПЛ

https://static.news.ru/photo/3cbef462-b88b-11ea-b336-fa163e074e61_660.jpg Вратарь «Уфы» Александр Беленов, игрок «Спартака» Джордан Ларссон и игрок «Уфы» Александр Пуцко Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Московский футбольный клуб «Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в домашнем матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счётом 0:0.

На 88-й минуте нападающий «Спартака» Александр Соболев забил мяч в ворота соперника, однако гол был отменён после просмотра VAR.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. «Уфа» располагается на строчку ниже, имея в активе 31 очко.

Ранее NEWS.ru писал, что в других матчах 24-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1, а грозненский «Ахмат» сыграл вничью с «Сочи», встреча закончилась со счётом 1:1.